Awed, attuale concorrente de L’Isola dei Famosi, nel corso della sua durissima avventura in Honduras ha perso moltissimi chili, costringendo la produzione del reality show a fare una scelta molto importante.

In queste ore, così come riferiscono i colleghi di Webboh, si è espressa a tal proposito anche l’infleuncer Roberta Carluccio (RoberryC), preoccupandosi per le condizioni di salute del giovane naufrago:

Nulla contro il programma… però in un Italia così moralista per tutto… finta politicamente corretta all’improvviso, dove bisogna avere paura di dire un qualsiasi pensiero differente dal gregge…

E’ normale far patire la fame in questa maniera a degli essere umani? Ok che non li obbliga nessuno e possono essere fatti loro, ma è sano secondo voi come messaggio questa sorta di digiuno? Quali possono essere le conseguenze fisiche una volta usciti da un dimagrimento NON SANO nella vita al di fuori dallo ‘show’ di una persona? E quelli psicologici?

A me onestamente, con tutto che mi piace il programma e che, soprattutto, mi piacerebbe pure provarla come esperienza, trovo sbagliato ridurre delle persone così pelle e ossa. I provvedimenti bisogna prenderli per far si che una persona non si riduca così… non dopo! E non sto dicendo di dargli lasagne giorno e notte… ma nemmeno di farli campare di sali minerali.