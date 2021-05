Del cambiamento fisico di Awed, il giovane youtuber attualmente naufrago dell’Isola dei Famosi, ve ne avevamo parlato qualche tempo fa ma adesso ad accorgersene sarebbe anche la produzione del reality. Di fronte all’eccessivo dimagrimento causato dalle difficoltà di sopravvivere in Honduras, la produzione non ha potuto far finta di nulla decidendo di intervenire.

Awed troppo magro: la decisione della produzione

Dall’inizio della sua avventura all’Isola dei Famosi, Awed è stato forse il naufrago che ha perso maggiore peso al punto da scherzarci su e citare Drusilla e la sua passione per le ossa. A questo punto, la produzione del reality ha deciso di intervenire prendendo una importante decisione.

Stando a quanto reso noto da Novella 2000, la produzione ha fatto allontanare il giovane naufrago dal resto dei compagni per sottoporlo a dei controlli medici e al suo ritorno è stato proprio lui a rivelare al resto del gruppo la decisione presa nei suoi confronti.

Sebbene non lo abbia detto in maniera esplicita, il ragazzo ha svelato che la produzione avrebbe deciso di concedere a tutti i naufragi delle maggiori porzioni di riso. Qualche chicco in più toccherà in particolare ad Awed il quale, per via dell’eccessivo dimagrimento, dovrà assumere anche degli integratori alimentari per via dei continui cali di zuccheri dell’ultimo periodo.