Spuntano altri 5 nomi ufficiali per l’Isola dei Famosi 2024. A rivelare il retroscena gli affidabili colleghi di TVBlog che hanno rivelato chi sarebbero i naufraghi pronti a sbarcare in Honduras.

Siamo in grado di aggiungere dei nomi ai possibili naufraghi della prossima edizione de L’isola dei famosi. Partiamo da Edoardo Stoppa. Personaggio televisivo di lungo corso, nasce a Milano e arriva in televisione prima a Match music e poi a La7, dove conduce vari programmi.

Si passa poi al modello ucraino Artur Dainese, celebre nel nostro paese perché è stato uno dei tentatori di Temptation island vip, nell’edizione condotta da Simona Ventura.

Fra i naufraghi di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi arriverebbe l’attore palermitano Francesco Benigno e la showgirl Matilde Brandi che era già in lista per l’edizione 2022 di questo reality, a cui poi non partecipò per motivi personali.