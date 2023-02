L’ex protagonista di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, nelle ultime ore ha reso nuove dichiarazioni spiazzanti sui social. Come sappiamo, la giovane donna sta sostenendo una gravidanza da sola. Incinta della sua prima figlia, ha spesso raccontato sui social le difficoltà dell’essere una (futura) mamma single. L’ultimo compagno, il calciatore Alessandro Murgia, dopo una breve storia estiva si sarebbe poi defilato dopo aver appreso della gravidanza dell’influencer.

Vittoria Deganello lancia una pesante accusa rivolta ad una concorrente del GF Vip

L’ex compagno di Vittoria Deganello è anche il fratello di un altro volto noto, Nicole Murgia, attuale concorrente del GF Vip. Mentre quest’ultima non si è ancora espressa (né si sa se lo farà) sul fratello, l’influencer non ha risparmiato alcune frecciatine sui social, secondo molti indirizzate proprio alla Vippona.

Proprio di recente Vittoria ha risposto alle domande dei followers ed uno dei tanti domandava: “Cosa ne pensi dello sfogo che ha avuto al GF Vip? Io l’ho trovata molto finta”. Il riferimento sarebbe proprio alla Murgia.

In merito la Deganello ha riservato una risposta contenente un’accusa grave:

Mi avete mandato dei video, sì qualcosa ho visto e chiaramente hai percepito giusto. Ma mi fermo qui perchè se dovessi parlare casca tutto il palco, ricordiamoci che è la stessa persona che mi ha invitato ad abortire. Quale donna e madre si permetterebbe mai di negare una vita?!

Non è la prima volta che Vittoria lancia una simile accusa: già in passato aveva parlato di qualcuno che le avrebbe chiesto di interrompere la gravidanza, anche se questa volta il riferimento alla Vippona sarebbe più chiaro.

Occorre tuttavia ribadire che Alessandro Murgia non ha mai rilasciato, ad oggi, alcuna dichiarazione in merito alla triste vicenda, preferendo il silenzio. E considerando il delicato argomento, è quasi certo che non sarà preso in considerazione nel corso del GF Vip, essendo una vicenda particolarmente personale e privata.