Nella Casa del Grande Fratello Vip, mai come quest’anno i fandom creano situazioni spiacevoli per difendere i propri beniamini. Ne sa qualcosa Nicole Murgia che si è messa a piangere dopo aver sentito delle urla fuori contro di lei.

Urla fuori dal GF Vip, Murgia in lacrime: l’avvertimento ad Antonino

Dietro le mura della Casa del GF Vip sono andati ad urlare: “Antonino attento alla Murgia, vuole solo clip. Giaele e Oriana la stanno aiutando”. Questi nuovi avvertimenti hanno provocato il pianto della vippona.

Non è la prima volta che i fan di alcuni concorrenti si dirigono fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip per urlare contro qualcuno e cercare di “avvertire” altri.

Personalmente credo che, mai come quest’anno, i fandom non siano molto in grado di gestire coloro che supportano in maniera positiva e sana.

Ecco perché, forse per la prima volta in sette edizioni, penso di non fare il tifo veramente per nessuno.

voi ora mi dovete spiegare cosa starebbe facendo di così grave la murgia per meritarsi così tanti insulti e gente che ciclicamente le va a urlare contro fuori dalla casa per motivi allucinanti legati a ship siete delle persone imbarazzanti — federic🐉 (@federic0x1) February 12, 2023