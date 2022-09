L’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera continua a fare rumore. L’ex Capitano della Roma ha lanciato pesanti accuse nei confronti della sua ex moglie Ilary Blasi. Ha parlato di un presunto amante di cui ha preferito non avanzare il nome, ha poi lasciato intendere la presenza di altri uomini ed ha svelato presunti furti da parte di Ilary, con la complicità del padre. Nel dettaglio ha spiegato che gli avrebbe sottratto degli orologi, svuotando con il padre le cassette di sicurezza di famiglia. Un gesto che è già stato ribattezzato dalla stampa “la guerra dei Rolex”.

Ilary e Totti, perché lei gli avrebbe rubato i Rolex?

Alle pesanti accuse di Totti, Ilary Blasi ha preferito non replicare, almeno pubblicamente ma a spiegare cosa ci sarebbe dietro il gesto del presunto furto degli orologi (Rolex, nel dettaglio, un tesoretto che secondo stime non ufficiali, scrive Il Giornale, supererebbe i 200 mila euro) ci ha pensato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ecco cosa scrive in merito la rivista di gossip:

Sono orologi che Ilary gli aveva regalato durante il matrimonio e che, per dispetto, voleva riprendersi.

Così Chi ridimensiona la pesante accusa di Totti e giustifica in qualche modo la rabbia di Ilary dettata da molteplici ragioni, tra cui la richiesta, poi disattesa, di evitare incontri tra la figlia minore Isabel e Noemi Bocchi. Il giornale ha paparazzato proprio la piccola figlia insieme al padre, mentre escono dalla casa di Noemi.

A quanto pare però, quella di Totti di mettere nero su bianco le accuse a Ilary sarebbe stata una mossa ben studiata in seguito alla quale, adesso, gli avvocati delle due parti, Annamaria Bernardini De Pace per lui e Alessandro Simeone per lei starebbero trattando la pace, come spiegato ieri da Il Messaggero. Al centro del nuovo accordo, la richiesta di evitare ulteriori dichiarazioni pubbliche sui motivi che avrebbero portato alla fine di un amore ventennale.