La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti probabilmente sta facendo più rumore del previsto. E mentre i diretti interessati si sono – giustamente – trincerati dietro il silenzio (tranne la timida apparizione social della conduttrice), il popolo social continua a parlarne.

Ilary e Totti, svelati i termini economici dopo la separazione

La pagina Instagram the pipol gossip, ha svelato – nel dettaglio – tutti i termini economici dopo la separazione: “Lei rimarrà ad abitare con i tre figli nella mega villa all’Eur e ogni mese riceverà un assegno di mantenimento a diversi zeri. L’accordo sarebbe stato preso in via stragiudiziale e si dovrebbe perfezionare domani”, si legge.

E ancora:

La separazione “con negoziazione assistita” è una delle nuove procedure introdotte nel 2014, che consente di conseguire lo status di separati in breve tempo e senza andare in Tribunale. I coniugi, assistiti dai loro rispettivi legali, stabiliscono l’affidamento dei figli minori, le disposizioni di carattere patrimoniale, chi dovrà provvedere al mantenimento e in quale misura. Una volta raggiunto l’accordo, viene sottoposto all’autorizzazione del pubblico ministero e poi trasmesso dagli avvocati all’anagrafe comunale per la ratifica. Se Totti e Ilary avessero scelto l’iter tradizionale della separazione consensuale, sarebbero dovuti comparire davanti al presidente del Tribunale di Roma, per poi aspettare altri 6-7 mesi per il provvedimento di omologa.

I dettagli proseguono:

La Blasi si è rivolta all’avvocato Alessandro Simeone, matrimonialista di Milano, definito dai colleghi un “mastino”, esperto in clientela vip, in gran parte del mondo Mediaset. Mentre il “Re di Roma” ha scelto come suo difensore Antonio Conte, che ha seguito nelle loro rispettive separazioni Zaniolo e Daniele De Rossi, e che assiste l’As Roma nella giustizia sportiva. Anche se il vero “deus ex machina” sembra essere il suo storico commercialista, Adolfo Leonardi.

Successivamente si parla anche degli accordi economici delle società:

L’accordo raggiunto prevederebbe anche che Totti liquidi la moglie delle sue due partecipazioni societarie, entrambe al 90% (le quote restanti sono dei parenti di Ilary) nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. La prima ha per oggetto la promozione di attività commerciali. La seconda, invece, si prefigge di diffondere lo sport dilettantistico gestendo il centro “Totti Sporting Club”, a Ostia. Per il resto i coniugi sono in separazione dei beni. Lei possiede un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale. Mentre lui è proprietario di quest’ultima, della casa a Sabaudia, di un villino nel quartiere Axa, un appartamento all’Eur, due magazzini e due garage.

Che dire…

Parlare di termini economici di fronte ad una separazione di questo tipo è un argomento che, personalmente, considero poco elegante.

Comprendo, di contro, che ai più curiosi potrà sicuramente interessare ma ci tenevo anche a condividere il mio punto di vista con i nostri lettori per i quali nutro enorme rispetto.