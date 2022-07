Ilary Blasi torna su Instagram dopo il comunicato stampa che ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, padre dei suoi tre figli. Proprio con loro la conduttrice è volata a Zanzibar per cambiare aria.

Ilary Blasi torna sui social dopo la separazione da Totti: ecco dove si trova

Ilary oltre ai tre figli ha portato con sé anche la sorella Silvia. Francesco Totti, nel frattempo, starebbe cercando una nuova casa. La Blasi ha postato uno scatto dall’aeroporto intenta a partire per le vacanze insieme ai tre figli.

Poi ha postato proprio uno scatto che ritrae Cristian, Chanel e Isabel di spalle mentre camminano verso la loro meta scelta per passare del tempo insieme durante questo difficile momento per i loro genitori.

La meta scelta dalla conduttrice de l’Isola è Zanzibar e, a tal proposito, ha mostrato sui social anche qualche dettaglio della meravigliosa camera dove alloggerà in questi giorni lontana dall’Italia.

Gli immobili e le società

In merito alla parte economica, questa rappresenta la nota dolente di ogni separazione. La casa in cui la coppia ha abitato resterà a Ilary dove vivrà con i tre figli. A Totti, spiega Open, sono riconducibili 7 società immobiliari in cui Totti ha investito i guadagni da calciatore. La conduttrice ne ha invece due. Il matrimonio sarebbe in separazione dei beni.

Ecco ancora cosa scrive Open:

Ilary ha due sole partecipazioni al 90%: la Number Five srl e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. Nella prima il padre di lei, Roberto, è amministratore unico. La seconda gestisce il centro della Longarina. Ma l’impero dei Totti è soprattutto immobiliare.La società si chiama Vetulonia, come quella via di Porta Metronia dove il campione è nato citata sempre nelle canzoni a lui dedicate dal folklore romano.

Secondo Repubblica, invece, la gestione dell’immagine, della pubblicità, delle apparizioni tv, film, libri e serie televisive è affidata alla Number Five, una società che è tutta della famiglia Blasi. È la società che stipula tutti i contratti extracalcistici di Totti.

Spiega il quotidiano che il primo segnale di rottura è stato l’allontanamento della sorella di Ilary Blasi che curava la comunicazione di Totti.