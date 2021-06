Cosa fa Ilary Blasi al termine di ogni puntata de L’Isola dei Famosi? Proprio la conduttrice del reality show, intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha “svelato” questo mistero.

Ilary Blasi svela cosa fa alla fine di ogni puntata de L’Isola dei Famosi

Immediatamente, a fine puntata, mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta, con cui vivo in casa ogni giorno. E opto per un comodo paio di scarpe da ginnastica. Mi sciolgo i capelli se sono raccolti e via, vado diretta in albergo.

L’Isola dei Famosi sta per finire e Ilary svela anche cosa le mancherà di questa esperienza:

Sicuramente la condivisione continua con chi si occupa del mio stile: ci scambiamo idee ogni giorno ed è molto divertente.

La Blasi quindi non sentirà nessuna mancanza del suo team in diretta? Vi ricordiamo che al suo fianco in ogni puntata ci sono i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Ilary svela altri retroscena

In diretta trovo sempre dei modi per stare un po’ seduta, anche se da casa non si vede molto: durante le prove condotte da Massimiliano Rosolino o durante le nomination faccio entrare uno sgabello e mi ci appoggio.