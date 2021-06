La semifinale de L’Isola dei Famosi ha rivelato il nome dei suoi finalisti, che si sono aggiunti ai già certi Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

Finalisti Isola dei Famosi: ecco chi sono

In quattro ce l’hanno fatta: Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti.

I primi due si sono garantiti l’accesso in finale vincendo le prove di puntata, mentre l’ex capocomica di “La sai l’ultima?” ha affrontato un televoto flash con Miryea Stabile, che ha superato con il 53% delle preferenze.

Beatrice Marchetti è stata, invece, la concorrente ritornata in gioco tra gli eliminati delle precedenti settimane e si è anche aggiudicata la prova leader.

Modella bresciana, tra le meno conosciute del cast, ha trascorso la maggior parte della sua esperienza in Honduras in completa o semi solitudine, convincendo per il coraggio e la forza d’animo.

Lunedì sera la finale: chi vincerà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi)

“Sto andando in televisione così? Sembro mio nonno quando va al mare” AWED STO MORENDO ⚰️#isola #tommasozorzi pic.twitter.com/EvsRlfzFqm — ᴀɴᴅʀᴇ.🌹 (@marvinsroom_6) May 31, 2021