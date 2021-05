Isola dei Famosi, ecco come verranno decretati i finalisti e quanti naufraghi rimarranno in Honduras

Stasera, lunedì 31 maggio, Ilary Blasi condurrà su Canale 5 la semifinale de L’Isola dei Famosi: come si svolgerà questa penultima puntata in vista della sua conclusione? Scopriamo tutti i dettagli.

Isola dei Famosi, ecco come verranno decretati i finalisti

La semifinale decreterà chi tra Isolde Kostner e Matteo Diamante avrà la meglio. L’eliminato avrà ancora una possibilità e potrà passare l’ultima settimana su Playa Imboscadissima abitata da Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti.

Se il meno votato dal pubblico volesse rimanere verrà aperto un televoto flash. Durante la puntata scopriremo anche i finalisti dell’Isola dei Famosi che si uniranno ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser.

Ospiti in studio Francesca Lodo e Emanuela Tittocchia.

Come verranno decretati i finalisti? All’ultima puntata dovranno arrivare in sei e attualmente sono presenti in nove e due hanno già conquistato il traguardo (Cerioli e Moser).

Dopo aver decretato il vincitore tra Isolde e Matteo, uno di loro finirà su Playa Imboscadissima con Roberto e Beatrice.

I quattro rimasti verranno messi in “sfida” al televoto (Awed, Valentina, Miryea e uno tra Isolde e Matteo) e l’eliminato si unirà a Playa Imboscadissima tranne nel caso della Stabile che, come Fariba la scorsa settimana, verrebbe mandata direttamente in Italia visto che ha già passato alcune settimane nelle altre isole.

I finalisti, al termine, saranno in cinque con quattro eliminati a Playa Imboscadissima (Roberto, Beatrice e uno tra Isolde e Matteo e un altro decretato dal televoto).

Proprio da Playa Imboscadissima si aprirà l’ultimo televoto dove verrà salvato solamente un concorrente che potrà unirsi agli altri cinque naufraghi per un totale di sei protagonisti verso la finale.

Per chi fate il tifo?