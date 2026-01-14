Iannone e Rocio, retroscena “clamoroso”: l’incontro in disco

Ormai i segnali sembrano convergere tutti nella stessa direzione: Andrea Iannone e Rocio Muñoz Morales starebbero vivendo una relazione che va avanti da tempo. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi e i nuovi retroscena emersi nelle ultime ore rafforzano l’idea che tra il pilota e l’attrice spagnola non si tratti di una semplice conoscenza occasionale.

Secondo quanto riportato, il primo vero avvicinamento sarebbe avvenuto durante le festività natalizie, lontano dai riflettori italiani. Iannone e Rocìo si sarebbero incontrati casualmente in una discoteca di Madrid. Lei si trovava nella capitale spagnola insieme alle figlie per trascorrere del tempo con la famiglia, mentre lui era lì per motivi personali: il legame del motociclista con Madrid è noto da tempo, tanto che negli ultimi mesi aveva anche condiviso sui social riflessioni legate alla città. L’incontro, nato quasi per caso, avrebbe fatto scattare subito una forte intesa.

Da quel momento, il gossip ha iniziato a seguirli passo dopo passo. I fotografi li hanno immortalati insieme in un esclusivo relais di lusso in Franciacorta, L’Albereta, meta spesso frequentata dai vip. Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe trascorso due giorni senza praticamente uscire dalla struttura. Successivamente, Rocìo è dovuta rientrare a Roma dalle figlie, nate dalla lunga relazione con Raoul Bova, e Iannone l’avrebbe accompagnata in aeroporto, restando però in auto “forse per paura di dare nell’occhio”. Un dettaglio che non è bastato a tenere lontani i riflettori.

Il presunto legame arriva in un momento particolarmente movimentato per entrambi. Andrea Iannone, dopo relazioni molto chiacchierate con Giulia De Lellis, Belén Rodriguez ed Elodie, sembra aver definitivamente chiuso il capitolo con la cantante romana. Nonostante non sia mai arrivata una conferma ufficiale, da mesi i due non compaiono più insieme e, nelle ultime ore, Elodie ha condiviso nuove immagini con Franceska Nuredini, alimentando le voci su una nuova storia.

Anche la situazione sentimentale di Rocìo Muñoz Morales era stata oggetto di numerose indiscrezioni. Dopo la fine della relazione con Raoul Bova, l’attrice è rimasta single e, nelle scorse settimane, si era parlato di una possibile amicizia speciale con Stefano De Martino, mai confermata. Ora, però, le immagini con Iannone e il racconto dell’incontro all’estero sembrano delineare uno scenario diverso.

Resta da capire se Andrea Iannone e Rocìo Muñoz Morales decideranno di uscire allo scoperto o se continueranno a vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Di certo, il gossip li ha già incoronati come una delle coppie più sorprendenti del momento.