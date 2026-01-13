“E’ lei la presunta fidanzata di Elodie”, ecco chi (FOTO)

Le recenti immagini condivise da Elodie durante una vacanza hanno conquistato in pochissimo tempo oltre 200mila like, generando una valanga di reazioni tra i fan. Oltre al fascino della cantante, a catturare l’attenzione è stata soprattutto la presenza costante di una giovane donna, Franceska Nuredini, ritratta accanto a lei in scatti che trasmettono una forte complicità.

Tra i commenti apparsi sotto il post, molti si sono chiesti se tra le due ci sia soltanto un’amicizia o qualcosa di più. Non sono mancati messaggi come “Che bella coppia che siete”, e diversi follower, considerando le voci sulla presunta fine della relazione tra Elodie e Andrea Iannone, le hanno augurato di ritrovare serenità accanto a una nuova persona. Ma chi è Franceska Nuredini? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla ballerina che appare sempre più spesso al fianco della cantante.

Chi è Franceska

Franceska Nuredini è una ballerina professionista di 23 anni, di origini albanesi. Fin da giovanissima ha intrapreso un percorso artistico solido che l’ha portata a collaborare con nomi importanti della musica italiana. Ha lavorato, tra gli altri, con J-Ax, prendendo parte al videoclip di Una voglia assurda, e con Sfera Ebbasta. In televisione è stata anche nel corpo di ballo de Il cantante mascherato su Rai 1.

Negli ultimi mesi, Franceska ha ottenuto grande visibilità grazie al tour di Elodie, partecipando a coreografie molto intense che hanno contribuito ad accendere i riflettori sullo spettacolo e sull’intero corpo di ballo, in cui figurano anche altri volti noti come Megan Ria, ex allieva di Amici. Baci scenici e movimenti audaci hanno alimentato l’attenzione mediatica, rafforzando l’immagine di una forte intesa sul palco.

Il rapporto tra Elodie e Franceska sembra andare oltre la semplice collaborazione professionale. Già in passato alcune immagini avevano mostrato la ballerina presente anche in contesti privati, come durante un’uscita in cui era presente Andrea Iannone. Nelle ultime settimane, però, la loro vicinanza è diventata sempre più evidente sui social. In un post di fine dicembre, Elodie ha scelto proprio uno scatto in cui abbraccia Franceska come prima foto, accompagnandolo alla frase “After the storm”. Tra i primi commenti, quello della ballerina: “Amor”, seguito da un cuore bianco.

Molto attiva sui social, Franceska Nuredini può contare su una community in crescita sia su Instagram che su TikTok, dove condivide coreografie, momenti di backstage e frammenti della vita in tour con Elodie. Proprio in queste ore, una delle sue storie Instagram la ritrae insieme alla cantante, con cui sta trascorrendo alcuni giorni di relax all’insegna di una sintonia che, agli occhi dei fan, appare sempre più evidente.