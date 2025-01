Helena e Zeudi al Grande Hermano? La verità sulla “trasferta” e il possibile abbandono di Luca Calvani

La possibilità di un nuovo gemellaggio tra il Grande Fratello italiano e il Gran Hermano spagnolo aveva acceso i riflettori mediatici, alimentando le aspettative dei fan. Dopo la notizia lanciata in esclusiva da Tendencias de España, si era parlato dell’imminente partecipazione di Helena Prestes e Zeudi Di Palma al reality spagnolo, accompagnate dalle spagnole Maica Benedicto e Romina. Tuttavia, fonti vicine a Fanpage smentiscono l’indiscrezione: “Almeno per questa settimana, le ragazze non partiranno”.

Helena e Zeudi al Grande Hermano? Ecco la verità

La notizia ha fatto discutere i fan del GF, tanto che su X (ex Twitter) è diventato virale l’hashtag #ZELENAXGH, acronimo di “Zelena X Gran Hermano”. Nonostante l’entusiasmo online, sembra che le due concorrenti continueranno il loro percorso nella casa italiana, in attesa di capire se la produzione deciderà di replicare quanto fatto in passato con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, inviati temporaneamente al Gran Hermano.

Nuovi concorrenti e una puntata ricca di sorprese

La puntata del 27 gennaio si prospetta comunque carica di emozioni per gli spettatori del Grande Fratello. Sono previsti tre nuovi ingressi: Mattia Fumagalli, Maria Teresa Ruta e Federico Chimirri. Questa novità porterà una nuova dinamica tra gli inquilini, che continueranno a convivere con Helena e Zeudi, almeno per ora.

Luca Calvani: smentite le voci sull’abbandono

Anche il futuro di Luca Calvani al Grande Fratello era stato messo in dubbio. Secondo Deianira Marzano, l’attore avrebbe valutato di lasciare la casa per evitare un confronto tra il compagno Alessandro Franchini e la cantante Jessica Morlacchi, con cui aveva avuto delle tensioni.

Tuttavia, Luca ha smentito qualsiasi intenzione di abbandonare il reality, dichiarando di essere fermamente innamorato di Alessandro e di voler continuare la sua avventura nel programma.