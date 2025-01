Chi è Mattia Fumagalli, nuovo concorrente Grande Fratello: vita privata e dove lo abbiamo già visto

Mattia Fumagalli, conosciuto online come “La Fumagalla”, è il nuovo protagonista del Grande Fratello 18. Originario della Lombardia, precisamente di Valmadrera, in provincia di Lecco, Mattia ha trasformato la sua passione per la neve e la moda in una carriera poliedrica e di successo.

Dal Lago di Lecco al Grande Fratello: chi è Mattia Fumagalli

Nato nel 1986, Mattia ha trascorso gran parte della sua giovinezza tra le montagne lombarde, prima di trasferirsi a Milano per frequentare lo IED (Istituto Europeo di Design). Qui ha scoperto e sviluppato un forte interesse per lo styling e il design, che lo ha portato non solo sulle piste da sci, ma anche nei backstage delle produzioni televisive più seguite di Hollywood.

Da maestro di sci ai Piani di Bobbio dal 2010, Fumagalli si è reinventato nel tempo come content creator e consulente di identità digitale. Ha fondato una social media agency, dove guida i clienti a costruire un’immagine unica sui social.

Ma non si è fermato qui. Mattia ha lavorato a Los Angeles come stylist per serie cult come Grey’s Anatomy e Lucifer. Il pubblico italiano lo ricorda anche per la sua partecipazione a Il Contadino Cerca Moglie e per la sua ironia negli scherzi de Le Iene e ZeligTV.

Ora, nel 2025, il salto definitivo nel mondo dello spettacolo: l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, un’esperienza che potrebbe consacrarlo tra i personaggi più amati della TV.

Vita privata e curiosità

Della vita sentimentale di Mattia si sa poco: dichiaratamente omosessuale, al momento non sembrano esserci legami sentimentali noti. La sua spontaneità e ironia emergono nei contenuti social, dove alterna riflessioni ironiche a momenti più personali.