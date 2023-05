Helena Prestes piange all’Isola dei Famosi: “Non ce la faccio più!”

Helena Prestes ha avuto un recente momento di debolezza all’Isola dei Famosi 2023. La discussa naufraga si sfogata con Corinne Clery raccontandole le emozioni del momento.

Non ce la faccio più, mi sento debole, senza forze. Sento che le persone qui non mi conoscono, mi hanno attaccata. Dicono che io reciti, mi hanno giudicato perché vogliono nominarmi. Mi sento sola, non posso essere me stessa che sembra che sto recitando. Sono loro che recitano.