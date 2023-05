Andrea Lo Cicero accusato di omofobia. Prima di diventare un personaggio noto nel mondo della ristorazione, il naufrago era famoso per essere stato un campione della Nazionale Italiana di Rugby. In tempi non sospetti, uno scivolone omofobo aveva fatto discutere ed oggi, quando si trova all’Isola dei Famosi, la frase infelice è stata commentata da Vladimir Luxuria.

Andrea Lo Cicero accusato di omofobia: interviene Luxuria

Nel suo libro autobiografico (“Il barone”), Andrea Lo Cicero ha confessato di non usare il paradenti e nemmeno altre protezioni:

Io uso solo il paradenti, non ho altre protezioni, le trovo stupide. Non sarebbe rugby. Devi essere te stesso, senza alcun aiuto. Ci sono molti giocatori, specie quelli più giovani di me, che usano le protezioni per le spalle. Roba da frocetti. È il football, quello americano, lo sport in cui si usano le protezioni. Noi rugbisti non ne abbiamo bisogno. Sin da bambini ci hanno abituati a non mistificare la realtà, a rispettare il nostro corpo e la nostra forza. Il contatto con l’avversario deve essere reale, non si può frapporre un materasso. Le imbottiture non servono a nulla, aiutano solo a combattere la paura a livello psicologico. Rimane il fatto che il rugby è uno sport di contatto e per assorbire i colpi devi essere preparato fisicamente ma soprattutto mentalmente. Quando vedo che il mio avversario indossa le protezioni mi sento stimolato a scoprirne le sue debolezze.

Nel 2016 l’ex rugbista aveva rimandato al mittente le accuse di omofobia dopo l’annuncio della sua nomina ad assessore in pectore della giunta di Virginia Raggi:

Il termine ‘frocetti’? E’ un intercalare stupido che si usava tra ragazzini e che si utilizza tra compagni di squadra. Sfido chiunque a non aver usato in certi contesti termini del genere. Omofobia è altra cosa. E sono molto sorpreso di essere stato attaccato su questa vicenda.

Aveva confidato il naufrago de L’Isola dei Famosi intervistato dai microfoni de La Zanzara.

Poi ha parlato anche di Vladimir Luxuria:

Ho fatto convegni su bullismo e omosessualità, e sono favorevole alle unioni civili. Da assessore celebrerei tranquillamente un matrimonio omosessuale. Luxuria mi ha criticato? Strano, una volta mi fece i complimenti perché mi battevo per gli omosessuali. Quelli attuali evidentemente sono attacchi per fregare la Raggi.

Oggi Vladimir, intervistata tra le pagine di Novella 2000, ha ricordato l’accaduto:

Invitai Lo Cicero a farsi un giro per i locali gay di Roma, brulicando di omosessuali che tutti sono fuorché “mollicci”. Talvolta ben più machi di lui. Sono immune dal pregiudizio. Anzi, sto apprezzando Lo Cicero sull’Isola in fatto di operosità e sportività. Il naufrago va giudicato dall’istante in cui deposita il proprio calcagno sulla sabbia di Cayos Cochinos. Tutto il resto decade.