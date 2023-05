“I Jalisse? Non escludo il divorzio”: Vladimir Luxuria lancia la bomba sulla coppia dell’Isola

Vladimir Luxuria è stata riconfermata per il secondo anno opinionista dell’Isola dei Famosi 2023. In una intervista rilasciata recentemente tra le pagine del settimanale Novella 2000, ha commentato alcuni dei protagonisti di questa edizione, da Andrea Lo Cicero, rispetto ad alcune sue vecchie dichiarazioni, passando per i Jalisse.

Da Andrea Lo Cicero ai Jalisse: cosa pensa Vladimir Luxuria

Andrea Lo Cicero, nel 2016, aveva rilasciato alcune dichiarazioni più che discutibili sul fatto che non volesse indossare la protezione durante le partite da rugby perché “sono da froc*tti”. Una frase che fu molto criticata all’epoca da Vladimir Luxuria ma oggi non la definisce omofobia ma piuttosto una dichiarazione infelice:

Lo Cicero affermava di non usare protezioni sul campo da rugby all’infuori del paradenti, poiché tutto il resto, a suo dire, sarebbe roba “da froc*tti”. “Fr*cio”, dal latino, significa “molliccio”. Io invitai Lo Cicero a farsi un giro per i locali gay di Roma, brulicanti di omosessuali che tutto sono fuorché ‘mollicci’, talvolta ben più machi di lui.

L’opinionista, sempre parlando di Andrea Lo Cicero ha aggiunto:

Sono immune dal pregiudizio, anzi sto apprezzando Lo Cicero sull’Isola in fatto di operosità e sportività. Il naufrago va giudicato dall’istante in cui deposita il proprio calcagno sulla spiaggia di Cayos Cochinos. Tutto il resto decade.

Ancora più interessanti le sue dichiarazioni sui Jalisse: secondo Vladimir Luxuria la coppia potrebbe scoppiare di ritorno dall’Isola:

Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i “Jalisse”, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro dall’Italia.