Isola dei Famosi, Alvin “ribaltato” dal manager di un naufrago

Andrea Di Carlo, agente di Gian Maria Sainato, si è scagliato contro Alvin, opinionista della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma cosa è successo? Andiamo a vedere il suo sfogo social.

Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Te lo dico Nik.

Glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore. Inoltre tu che suggerisci in maniera sibillina: “Con Gian Maria ci hai passato meno tempo”.

Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro? Sei un caro ragazzo ma come ce ne sono mille. Ringrazia Dio e bacia la terra. Andrea. Ps: il prossimo anno cammino di Santiago solo.