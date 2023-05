Quello che sembrava essere l’esordio di una bella amicizia, alla fine si sta rivelando tutt’altro. Parliamo di Helena Prestes e Luca Vetrone, naufraghi dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi e che dopo un avvicinamento considerato da qualcuno “sospetto”, oggi non fanno che discutere.

Helena Prestes lancia un’accusa grave a Luca Vetrone

Helena Prestes, ormai da qualche tempo starebbe vivendo un’Isola dei Famosi in solitaria. Non mancano le liti con gli altri naufraghi, come emerso nel corso della quinta puntata di ieri.

Anche in occasione del suo ritorno insieme agli altri naufraghi, Nathaly Caldonazzo è stata ben presto messa al corrente da Corinne Clery degli equilibri piuttosto fragile sull’Isola, anche per via degli attriti con Helena.

A proposito della modella però, proprio quest’ultima ha lanciato una dura accusa nei confronti di Luca Vetrone. La giovane avrebbe raccontato subito dopo la puntata di ieri di essersi imbattuta in un cocco, ma proprio mentre era in procinto di andarlo a prendere, il tiktoker l’avrebbe spinta, per poi prendersi il cocco. Un gesto certamente poco carino nei suoi confronti.

Durante un confessionale, la Prestes si è poi lasciata andare ad un sentito sfogo:

Questa per me è la terza nomination, ma mi sento più forte che mai. Lotterò fino alla fine e manderò via uno per uno.