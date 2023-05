Nelle passate ore abbiamo assistito ad una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, durante la quale Cristina Scuccia si è resa in qualche modo protagonista. Grazie alla prova in cui si è cimentata, infatti, i naufraghi hanno avuto la possibilità di farsi una doccia. Eppure una sua frase, passata per una battuta ironica, ha suscitato qualche critica sul web.

Cristina Scuccia, battuta sulla Chiesa? Critiche all’ex suora

Messa di fronte alla prova che avrebbe dovuto affrontare, Cristina Scuccia ha replicato con una battuta: “Questa è la mia prova di santificazione”. Una frase chiaramente ironica, non certo blasfema o poco rispettosa anche se qualcuno l’ha ritenuta fuori luogo almeno per il ruolo che ha avuto in passato, prima di decidere di smettere i panni di suora.

Tra le tante critiche nei confronti di Cristina Scuccia non è mancata quella dell’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, la quale in una sua Stories ha commentato:

Questa Cristina è incommentabile. Poi dopo la battuta ‘questa è la mia prova di santificazione’… Bell’esempio vedere che una che è stata suora per anni poi alla fine si comporta in modo identico a tutti, spifferando le cose che le ha detto Helena ad esempio, approfittando della diretta per sminuirla e metterla in cattiva luce. Brava la stratega.

Tuttavia ad oggi l’ex Suor Cristina è sempre stata difesa sui social e messa in salvo nel corso del televoto che l’ha vista protagonista. Scopriremo presto se la sua recente frase ha avuto o meno delle conseguenze sulla simpatia da parte del pubblico da casa.