Ospite della puntata di Verissimo, nell’appuntamento del sabato, Heidi Baci, uscita dalla Casa del Grande Fratello nelle passate settimane. Heidi ha deciso di abbandonare il reality dopo aver avuto un confronto molto intenso con il padre, durante il quale il genitore l’avrebbe spronata a tornare a casa con lui, deluso dalla vicinanza a Massimiliano Varrese. Ne sarebbe emersa un’immagine molto negativa dell’attore, le cui pressioni sarebbero state determinanti.

Heidi Baci a Verissimo dopo il Grande Fratello: la verità su Varrese

La giovane Heidi ha scelto di abbandonare il GF per ritrovare se stessa e abbracciare nuovamente la sua famiglia. Oggi si dice contenta. “Non tornerei indietro, è stata un’esperienza comunque bellissima ma ad oggi mi sentirei un pesce fuor d’acqua”. L’epilogo non era quello che però si aspettava.

Heidi ha svelato come sta oggi sua madre e cosa ha avuto realmente, raccontando a Silvia Toffanin:

La mamma sta meglio, la situazione è stabile ma ci sono dei rimasugli perché ha avuto diversi attacchi di panico. Ha visto in me qualcosa che non andava. Era la prima volta, sicuramente è stata una esperienza forte, si è resa conto che c’era qualcosa che non andava, io ero in difficoltà. L’ha turbata il fatto di vedermi in difficoltà, vedermi piangere e vedere una Heidi diversa.

Heidi ha raccontato di aver visto per la prima volta il padre provato al Grande Fratello, smentendo che sia un “padre padrone”:

Gli altri inquilini non hanno capito che la scelta è stata mia. Per questo lo hanno chiamato padre padrone perché hanno attribuito la mia scelta a lui. Io non sarei mai uscita dal programma, l’ho fatto principalmente per mia madre che non stava bene e io non sarei mai potuta restare nella Casa, sarebbe stato terribile. Sapere mia mamma in difficoltà…

Heidi ha spiegato di aver avuto in passato una relazione con un uomo molto più grande, ma cosa provava davvero per Massimiliano?

All’inizio ero incuriosita da lui, è un bell’uomo. Le mie parole erano riferite al primo impatto ma successivamente la situazione è precipitata. Se eravamo innamorati? Queste sono frasi molto forti perché io molte volte l’ho respinto. Volevo solo un rapporto civile di convivenza. Invece poi non c’era più libertà. Poi è scattato in me il senso di colpa, ci sono stati molti miei no, ho cercato di addolcire i toni ma con Massimiliano era impossibile. Io non mi ero assolutamente innamorata di lui. Magari c’erano gli sguardi ma la mia era solo curiosità o richiesta di complicità all’interno di un gioco, ma poi il suo atteggiamento era molto oppressivo.

A detta di Heidi, Massimiliano avrebbe colto tutti i suoi punti deboli, scatenando i suoi sensi di colpa e dando vita ad una sorta di circolo vizioso. Secondo Heidi avrebbe adottato con lei una psicologia inversa:

Se mi ha rovinato il Grande Fratello? Possiamo dirlo: sì. Alla fine è così. Ho anche io delle colpe, avrei dovuto mettere dei muri maggiori, avrei dovuto evitare.

L’ex gieffino ha confermato il racconto di Grecia Colmenares, secondo la quale di notte andava a cercarla:

Avevo paura che si creasse il ‘caso’ ma ad oggi Grecia non ha sbagliato a dirlo, è la verità. Questo è successo. Più volte veniva a svegliarmi, toccarmi e mi salutava. Ci può stare. Una notte mi sono spaventata perché ero in dormiveglia, l’ho respinto dicendogli che così mi dava fastidio e lui ha insistito dicendo che voleva parlarmi. Era molto difficile. Da dentro non mi rendevo conto.