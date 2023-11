La vicinanza tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi non è passata indifferente a Greta Rossetti, la quale potrebbe intervenire questa sera in occasione della nuova puntata del Grande Fratello. L’ex tentatrice potrebbe davvero entrare nella Casa e a destare il sospetto sarebbe stata una frase scritta dalla stessa Greta su Instagram.

Greta Rossetti, confronto con Mirko e Angelica al Grande Fratello?

Aveva detto che non avrebbe mai più parlato di Mirko, ma la promessa di Greta è venuta meno dopo poche ore. La ragazza, infatti, ha commentato in maniera pesante la vicinanza tra i due gieffini, insultando Angelica (il video in apertura). Stasera la gieffina sarà informata di ciò?

Se Perla Vatiero non ha più commentato le vicende legate al suo ex fidanzato, lo stesso non si può dire per Greta Rossetti, che dopo essere già entrata nella Casa, oggi potrebbe bissare la sua ospitata, proprio nel giorno del suo compleanno. L’influencer non ha tollerato l’eccessiva vicinanza di Angelica definendola “gatta morta”, sebbene lo stesso Mirko abbia confermato la semplice amicizia tra i due.

Ma cosa farebbe pensare, adesso, all’ingresso di Greta nella Casa? Una fan le ha inviato un video che ritrae Mirko ed Angelica mentre ballano vicini al Grande Fratello. Il commento di Greta è stato particolarmente eloquente: “Vado a mettere in ordine la situazione! A domani sera”, ha commentato la Rossetti. In programma per la puntata di oggi potrebbe esserci un confronto di fuoco? Staremo a vedere!