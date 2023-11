La vicinanza tra Angelica e Mirko nella Casa del Grande Fratello ha certamente avuto delle ripercussioni fuori dal reality. La fidanzata (o ex) del gieffino, Greta Rossetti, non l’ha presa affatto bene, come emerso da una serie di sue Stories (video in apertura). Adesso però, si aggiunge un tassello in più.

Angelica e Mirko confermano l’affinità: cosa pensa il web

Nel pomeriggio di oggi, alcuni inquilini del Grande Fratello hanno commentato quello che sta accadendo tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi. E’ stata soprattutto Anita, però, a svelare un retroscena importante, come evidenziato da IsaeChia.it:

Angelica ha ammesso che è il suo tipo.

Sarebbe stata proprio la ragazza ad ammettere l’interesse per l’ex protagonista di Temptation Island. A parlare però è stato anche Mirko, che ha confermato, dal canto suo, l’affinità tra i due:

Ho detto che caratterialmente c’è affinità. Affinità ha tanti significati, può significare anche essere solo amici. Io sto parlando di amicizia e anche lei. Affinità nel parlare e nel condividere cose, non dal punto di vista della relazione. Anzi, la cosa che più ci ha avvicinato è anche il fatto che siamo tranquilli perché sappiamo entrambi che non c’è malizia, né da una parte né dall’altra. Proprio per i sentimenti che proviamo fuori. Io vedo le cose con tante sfaccettature…Io sono tanto complicato quando parlo.

A dire la sua è stato anche Ciro, che ha compreso la loro affinità comprendendo al tempo stesso l’assenza di un colpo di fulmine tra loro.

Tuttavia il web, in queste ore, sta rumoreggiando non poco dal momento che in tanti sostengono che Angelica si sia avvicinata a Mirko solo adesso che rischia di essere eliminata.

Bea "comincia a rischiare Rick" (…) "angelica nel gioco all'inizio al chi porti a cena rispose subito Mirko, sapendo che piaceva ad anita" Se lo dice Bea cara Greta prepara quintali di croccantini! 🙈

#grandefratello

Ciro: 'Se fanno vedere che Angelica ha ballato con Mirko la aiutano anche a non uscire'

Anita: 'Certo' E QUANDO ANGELICA LUNEDÌ USCIRÀ LO STESSO PERCHÉ A NOI DI LEI E MIRKO NON FREGA NIENTE, THEN WHAT?⚔️#GrandeFratello #gf

Massimiliano per una volta dice la verità sulla falsa Angelica: "il fatto che si sia andata a cambiare per ballare con Mirko non è da Lei" . Cosa si fa per rimanere dentro farà Angelica… lunedì sarai a casa . #grandefratelllo #GrandeFratello #massimiliano