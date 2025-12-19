Grazia Kendi e Mattia Scudieri: bacio a sorpresa dopo la finale

L’intesa tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri, nata tra le mura della casa del Grande Fratello, continua a far parlare anche dopo la fine del reality. Quella che all’inizio sembrava una semplice amicizia si è trasformata, passo dopo passo, in qualcosa di più, tra sospetti, emozioni confessate e un bacio che ha mandato in visibilio i fan.

Durante il percorso nel reality, Grazia e Mattia si sono avvicinati rapidamente, creando un legame evidente agli occhi del pubblico. Proprio questa complicità aveva spinto la fidanzata di lui, Carlotta Vendemmia, a intervenire pubblicamente sui social con un messaggio che molti avevano interpretato come un addio. In seguito si è chiarito che l’intento di Carlotta era quello di mettere in guardia il compagno dalle attenzioni di Grazia. Per questo motivo era anche entrata nella casa del Grande Fratello per rassicurare Mattia.

La situazione è cambiata drasticamente dopo l’eliminazione di Scudieri dal programma. A pochi giorni dalla sua uscita, Carlotta Vendemmia ha annunciato la fine della loro relazione sui social. La notizia è arrivata anche a Grazia, ancora concorrente nella casa, che ha reagito con entusiasmo alla rottura.

Durante la semifinale del Grande Fratello, Mattia e Grazia si sono ritrovati in studio e si sono riabbracciati. Il giorno seguente, parlando con Jonas, Grazia ha ammesso apertamente di provare sentimenti per lui, spiegando quanto quell’incontro le avesse smosso emozioni che credeva di non poter più provare. La Kendi ha raccontato di essere rimasta colpita dal carattere di Mattia, dalla sua sensibilità, dall’intelligenza e dal modo delicato con cui si rapporta agli altri, sottolineando come per lei fosse importante tornare a sentire qualcosa, indipendentemente da come sarebbe andata la storia.

Il bacio inaspettato

Il momento più atteso è arrivato durante la finale del reality. Grazia Kendi si è classificata al quarto posto e, una volta entrata in studio, ha ritrovato di nuovo Mattia Scudieri. Incitati dal pubblico, i due si sono limitati a un bacio sulla guancia, scherzando sull’accaduto e mantenendo un atteggiamento prudente davanti alle telecamere.

Ma il vero colpo di scena è avvenuto lontano dai riflettori. Dopo la chiusura ufficiale del Grande Fratello, alcune fan si sono radunate fuori dagli studi televisivi e hanno iniziato a trasmettere tutto in diretta sui social, scandendo a gran voce la richiesta di un bacio. Questa volta Grazia e Mattia non si sono tirati indietro e, a programma concluso, si sono scambiati un bacio vero, tra le urla entusiaste dei presenti.

Telecamere spente e sipario calato sul Grande Fratello, ma l’interesse del pubblico resta acceso. Ora non resta che capire se questa “ship” diventerà qualcosa di concreto anche lontano dalle luci del reality. Se sono rose, fioriranno.