Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ospite dell’Isola Party ha svelato un po’ di spoiler sulla prossima edizione del reality show in partenza dal prossimo 19 settembre su Canale 5.

Mi chiamano la tomba e non posso parlare altrimenti poi mi dicono che sono la tomba scoperchiata… Vi anticipo solo che sarà pazzesco, nuovo, vedremo tutte facce nuove, quindi sarà fig*, roba nuova che non siamo abituati a vedere, non i soliti che vanno in televisione. Un po’ di gente nuova, fresca. Ho percepito nell’aria questa cosa, poi non lo so, mi faccio gli affari miei.