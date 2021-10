Questo Grande Fratello Vip è tutto sbagliato e vi spiego per quale motivo

Spero di potermi ricredere (con il tempo) ma quest’anno il Grande Fratello Vip è brutto. Lasciatemi spiegare per quale motivo penso che il cast, il conduttore e gli opinionisti siano “sbagliati”.

Parlo spesso di gioco “invenusto” e, in questo caso, mi riferisco alle emozioni che mi sta trasmettendo in questo momento il GF Vip. Volti irrisolti e personaggi che hanno dentro un disagio emotivo talmente forte che un reality show non era quello che ci voleva.

Da Gianmaria Antinolfi ancora palesemente innamorato di Soleil Sorge (e la “ferisce” verbalmente proprio per questo) a Nicola Pisu, Samy Youssef e personaggi in cerca di riscatto (e autore) con una sete di rivalsa da far scontare agli altri.

Anche i concorrenti più adulti stanno evidenziando il disagio di non avercela fatta e di volere di più.

E mi riferisco ad Andrea Casalino e Alex Belli che, nonostante gli sforzi e gli anni di carriera, non hanno ancora raggiunto una credibilità nel loro campo.

Oppure Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, donne in carriera che ce l’hanno fatta per “metà” (e ci aggiungo pure Jo Squillo e Ainett Stephens).

Molti personaggi attualmente dentro la Casa del GF Vip sperano che la vita possa ripagarli con gli interessi ma non fanno il bene del reality show.

Per non parlare dell’inesistente solidarietà femminile. Tutte le donne (o quasi) hanno fatto “muro” contro Soleil Sorge solo perché la temono e, probabilmente, provano livore nei suoi confronti.

Bruttissima anche la “rivalità” tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe con la prima che continua a ribadire “questo non è il mio lavoro” (e allora perché quando te l’hanno proposto non hai risposto di “no”?).

Anche Alfonso Signorini è fuori forma.

Lo trovo fin troppo pungente (quasi infastidito), scarsamente empatico e poco avvezzo alle dinamiche. Taglia corto e rimprovera in continuazione quasi avesse un suo malessere interiore che rigetta inconsapevolmente nel gioco.

Senza considerare la parte autorale (e qui devo mordermi la lingua).

Sento rancore, insoddisfazione, frustrazione, rabbia, voglia di vendetta e rivalsa da tutti i pori di ogni singolo volto.

In sintesi? (per ora) questo Grande Fratello Vip è tutto sbagliato.