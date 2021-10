Manuel Bortuzzo che non riesce ad essere chiaro con Lulù mette addosso allo spettatore medio una forte sensazione di impotenza e disagio, trasformando il Grande Fratello Vip in un “dramma” costantemente in loop.

Manuel continua a “respingere” Lulù

Manuel “rifiuta” Lulù (come e quando può) e se “cede” al bacio appena lei volta le spalle si pulisce la bocca.

Bortuzzo scherza con la “fidanzata” prima di addormentarsi sotto le coperte e la allontana cercando di schivare le coccole.

Manuel non sa come uscirne, è evidente.

Nonostante questa chiara sensazione di disagio, Alfonso Signorini ci propina la storia d’amore e ci parla degli occhi di Manuel “friccicarelli” a suo dire.

A prescindere dalla sua potente storia personale, Bortuzzo come “personaggio” da reality, per me, è attualmente bocciato.

Ecco i VIDEO e tutti gli sguardi “friccicarelli” di Manuel.

MA COME TE LO DEVE DIRE LULUUUUUUUU #GFVIP pic.twitter.com/DnwN7XKdmd — noemi19 (@gfvip5thebest) September 30, 2021

Lulù prende la mano di Manuel per auto-accarezzarsi e lui che la leva di continuo ✈️ #gfvip pic.twitter.com/vCg1SiY4jo — chiamatemimaestra (@chiamatemimaes1) September 30, 2021

Lulù e Manuel , Sophie è Manuel ( e loro non sono una coppia)#gfvip pic.twitter.com/YDYX3CTYyT — Ale (@Ale74226567) September 25, 2021

Lulu:”tu non darle corda (soleil)”

Manuel:” io ti chiedo solo una cosa. Non mi devi dire quello che devo o non devo fare”.

FINALMENTR SI È SVEGLIATO #gfvip pic.twitter.com/N8BCxC6LEs — givemethefood (@mesorottaercazz) September 30, 2021