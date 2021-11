Novità in arrivo nei palinsesti di Canale 5 e per i fan del Grande Fratello Vip. Nelle prossime settimane, infatti, cambia la programmazione sulla rete ammiraglia di casa Mediaset, in vista di alcune novità in arrivo. Alla luce di ciò il reality condotto da Alfonso Signorini è destinato al cambio di giorno di messa in onda e non solo.

Grande Fratello Vip, cambia il giorno di messa in onda

Il valzer dei palinsesti è tutt’altro che una novità. A partire dal nuovo anno, in casa Mediaset non mancheranno le novità in seguito all’arrivo di nuovi programmi che porteranno a rivedere la programmazione di quelli tutt’ora in onda e che si prolungheranno anche nei mesi a seguire. Il riferimento è ovviamente al Grande Fratello Vip che dovrebbe allungarsi fino al prossimo marzo 2022.

Stando ai listini resi noti sul sito di Publitalia, il Grande Fratello Vip subirà delle sensibili variazioni di palinsesto. Dal gennaio al 14 marzo, data prevista per la finale, andrà sempre in onda il doppio appuntamento settimanale ma con una novità: cambio uno dei giorni di messa in onda.

Se, infatti, la prima serata del lunedì continuerà ad essere caratterizzata dalle vicende dei Vipponi nella spiatissima Casa, cambia il secondo giorno dedicato al reality.

Anziché il venerdì andrà in onda il giovedì sera di Canale 5 dal momento che nell’attuale giorno sarà dato spazio alle fiction, prima con “Più forte del destino”, poi con “Fosca”, infine con “Viola come il mare”.