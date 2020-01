Il difficile rapporto tra Rita Rusic e Adriana Volpe dentro la Casa del Grande Fratello Vip, continua a peggiorare giorno dopo giorno (cliccate qui per l’ultimo scontro). Il prossimo appuntamento di venerdì sera, “costringerà” per forza di cose, Alfonso Signorini ad occuparsi della questione. Nel frattempo, pare che dietro la pace tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, ci sia un piano ben preciso…

Grande Fratello Vip, il piano di Adriana Volpe contro Rita Rusic

Rita Rusic parlando con Licia Nunez e Clizia Incorvaia, ha raccontato loro un dettaglio non da poco. Ed infatti, dietro la pace di Antonella Elia e Fernanda Lessa, ci sarebbe lo zampino di Adriana Volpe. La modella però, avrebbe raccontato alla ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che Adriana avrebbe intavolato la pace solamente per assicurarsi uno schieramento solido dalla sua parte, proprio contro la Rusic in tempo di nomination:

Ieri sera mi ha detto Fernanda che sin son messi d’accordo per farmi fuori. Mi ha detto: Adriana mi ha fatto fare pace con Antonella per fare fuori te. Fernanda mi ha detto questo, a tavola c’era anche altre gente, non è che me l’ha detto in un orecchio…

Licia Nunez, particolarmente esterrefatta per l’accaduto, le ha consigliato di sondare il campo per poterne scoprire di più:

Vorrei anche capire quanto sia attendibile la fonte. Pappa e ciccia fino a ieri, quindi perché è venuta a dire che Adriana le ha fatto far pace… Non lo so, non c’è una logica veramente.

Antonella Elia vuota il sacco in confessionale

Durante il daytime andato in onda proprio oggi, a confermare la tesi di Fernanda Lessa ci ha pensato proprio Antonella Elia. In confessionale infatti, ha affermato di avere votato per Rita Rusic per evitare di mandare in nomination la modella: