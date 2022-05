In queste ore sta girando uno screen particolarmente fantasioso con l’ipotetico cast del Grande Fratello Vip 7. Tra questi nomi è spuntato – addirittura – Gino Paoli e anche Sandra Milo (che ha smentito commentando un post del nostro blog).

Tra i nomi spuntati fuori, per quanto riguarda le donne, leggiamo: Manuela Arcuri, Wilma Goich, Lucia Bramieri, Eleonora Cecere, Sandra Milo, Jessica Rizzo, Brenda Asnicar, Nilufar Addati, Veronica Cozzani, Pamela Prati.

Per quanto riguarda gli uomini invece, si parla di: Antonio Zequila, Nunzio di Amici 21, Matteo Ranieri, Alvaro Vitali, Federico Fashion Style, Andrea Denver, Aaron Nielsen, Ubaldo Lanzo, Gino Paoli, Jeda e Vittorio Sgarbi.

Togliendo Sandra Milo (che ha smentito), penso che i nomi di Gino Paoli, Vittorio Sgarbi e Nunzio di Amici 21 siano totalmente falsi.

Gli altri, in realtà, ci potrebbero stare tutti: voi che ne pensate?

Temo di non poter esaudire il Suo desiderio. Premesso che fui già contattata per l’edizione in cui poi vinse Tommaso Zorzi e non vi andai, se tutto va bene, sarò impegnata in altri progetti. Incroci le dita per me, grazie!