A circa due mesi di distanza dall’inizio delle nuove edizioni del Grande Fratello Vip e di Ballando con le Stelle, si inizia a pensare ai possibili concorrenti. Mentre sarebbero già in corso i casting, trapelano alcuni nomi di coloro che potrebbero entrare nella spiatissima Casa di Cinecittà o sbarcare sulla pista da ballo del talent di Rai1.

Grande Fratello Vip e Ballando con le Stelle: i nomi dei possibili concorrenti

E’ il settimanale Oggi a rendere noti i due nomi dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip e di Ballando con Stelle. Secondo il settimanale, la produzione del reality che sarà condotto anche il prossimo autunno da Alfonso Signorini starebbe pensando di arruolare Patrizia Groppelli.

Sono numerose le ospitate in qualità di opinionista da parte della compagna di Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano Libero, durante le quali ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua ed anzi di non risparmiarsi quando si tratta di dire la sua su svariati personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

Per quanto riguarda Ballando con le Stelle, è sempre il settimanale Oggi ad avanzare un possibile nome: in questo caso si tratterebbe di Caterina Balivo. Già volto Rai, la Balivo è stata di recente giurata de Il Cantante Mascherato e proprio in quella occasione Milly Carlucci potrebbe aver caldeggiato l’idea di averla come concorrente del suo storico talent ballerino.

A tal proposito il settimanale avrebbe dato per certa la sua partecipazione al programma dell’ammiraglia Rai.