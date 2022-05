Luca Di Carlo ospite dell’Isola Party ha svelato se lo vedremo, oppure no, nella Casa del Grande Fratello Vip in partenza da settembre con la sua prossima edizione.

L’avvocato di Cicciolina verso il Grande Fratello Vip?

L’avvocato di Cicciolina, ospite nello studio dell’Isola dei Famosi, è diventato quasi un punto di riferimento per i telespettatori che si divertono moltissimo a guardare le gag insieme a Nicola Savino.

Ospite dell’Isola Party, ha svelato se parteciperà ad un reality show:

Se farei un reality show tra L’Isola e il Grande Fratello Vip? Il primo treno che arriva lo prendiamo!

Chi è Luca di Carlo

Classe 1976, Luca Di Carlo è nato a Tagliacozzo (L’Aquila). Numerosi i presunti flirt che lo avrebbero visto protagonista, come spiega Donnapop.it, anche con donne internazionali molto celebri tra cui Pamela Anderson.

Dopo il divorzio da Ludwig Koons, l’artista e padre di suo figlio, Ilona Staller si è affidata proprio all’avvocato Di Carlo per riottenere la custodia del figlio. Prima il padre rapì Ludwig Maximilian per portarlo a New York, poi fu Ilona a volare in America al fine di riportarlo in Italia.

Grazie a Di Carlo Cicciolina riuscì ad ottenere giustizia. Ma l’avvocato ha anche rappresentato altri personaggi celebri tra cui Michael Jackson e la famiglia di Pablo Escobar. Proprio per via dei casi controversi che lo hanno visto protagonista ha ottenuto l’appellativo di “Avvocato del Diavolo”, dal titolo della pellicola con Keanu Reeves, Charlize Theron e Al Pacino.

