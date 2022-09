I primi concorrenti del Grande Fratello Vip sono ufficialmente in quarantena in vista dell’ingresso del prossimo lunedì 19 settembre 2022. Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, aprirà le porte della settima edizione in onda su Canale 5.

Grande Fratello Vip 7, concorrenti ufficialmente in quarantena

Al suo fianco di Signorini ci sarà una squadra di influencer formata da Giulia Salemi, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli: “Sceglierò in ogni puntata spunti dalla rete, espressi tramite commenti e gif, e li trasferirò ai concorrenti”, svela Alfonso tra le pagine di Chi Magazine.

Oltre agli ex gieffini “promossi” a conduttori, l’altra novità è Orietta Berti nel ruolo di opinionista: “Non sarà per niente buona. Lei stessa mi ha detto: Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi”.

Concorrenti, ecco la lista (quasi) ufficiale

Carolina Marconi

Wilma Goich

Patrizia Rossetti

Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi

Pamela Prati

Sofia Giaele De Dona

Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon

Sara Manfuso

Gegia

Cristina Quaranta

A loro dovrebbero aggiungersi anche questi altri nomi maschili:

Giovanni Ciacci

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese

George Ciupilan

Attilio Romita

Amaurys Perez

Luca Salatino

Alberto De Pisis