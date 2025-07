Grande Fratello Gold: la lista dei probabili concorrenti

Spunta già la lista dei probabili concorrenti del Grande Fratello Gold: ecco cosa sappiamo.

Il Grande Fratello Gold dovrebbe debuttare su Canale 5 a partire da gennaio con Alfonso Signorini al timone e un cast che promette di fare scintille. Secondo quanto riportato da TV Blog, i piani alti di Mediaset ed Endemol Shine puntano a un ritorno alle origini: meno volti “usa e getta” e più protagonisti che abbiano davvero lasciato un segno nell’immaginario collettivo.

La lista dei possibili nomi

Il nome più forte tra le candidature è quello di Cristina Plevani, la prima storica vincitrice del Grande Fratello, tornata di recente sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Per lei si tratterebbe di un doppio ritorno da copertina. Questa indiscrezione, però, sarebbe stata smentita dalla stessa Plevani. Sul tavolo ci sarebbe anche Sophie Codegoni, che tornerebbe nella Casa più spiata d’Italia con una storia molto più forte rispetto alla sua ultima partecipazione.

A completare la rosa delle possibili concorrenti anche Dayane Mello, protagonista di una delle edizioni più controverse del reality.

Tornano i volti storici? Si parla di Zorzi, Floriana, Margherita

Non mancano i nomi amati dai fan storici del format. Si parla di un possibile ritorno di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione, di Margherita Zanatta e perfino di Tommaso Zorzi, vincitore del GF VIP 5 e volto ormai consolidato della TV italiana.

Le trattative sarebbero ancora in corso, ma la direzione è chiara: riportare in scena chi il Grande Fratello lo ha vissuto davvero e sa come tenere alta l’attenzione h24.

Un altro nome è quello di Alessandro Calabrese, indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni (qui i dettagli).

Rivoluzione in studio: fuori Cesara e Beatrice, dentro Stefania e Anna?

Anche lo studio del GF Gold potrebbe subire un vero restyling. Secondo i rumor, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi non sarebbero riconfermate come opinioniste. Al loro posto si fa strada la coppia Stefania Orlando – Anna Pettinelli.

Stefania porterebbe con sé l’esperienza di ex gieffina e una solida presenza scenica, mentre Anna Pettinelli aggiungerebbe quel tocco di ironia tagliente che ha già dimostrato ad Amici. Un duo, insomma, che potrebbe infiammare le discussioni del prime time.

Chi resta fuori: Oriana, Daniele e… Luca Argentero

Ma non tutti avranno il pass per entrare nella nuova “Casa Gold”. Stando alle indiscrezioni, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, protagonisti di dinamiche molto discusse dentro e fuori il reality, non rientrerebbero nei piani degli autori. Stessa sorte per Brando e Raffaella, poco considerati nella fase preliminare del casting.

E per quanto i fan sperino in un colpaccio, il ritorno di Luca Argentero – oggi star del cinema e delle serie TV – sembra altamente improbabile. L’attore avrebbe gentilmente declinato l’invito, impegnato su altri fronti artistici.