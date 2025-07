Grande Fratello Gold: i primi nomi, i confermati e i smentiti

Spuntano i primi nomi per il Grande Fratello Gold, nomi confermati e nomi smentiti.

Il nuovo esperimento targato Mediaset si chiama Grande Fratello GOLD, che dovrebbe andare in onda da gennaio 2026 con la conduzione di Alfonso Signorini.

Un’edizione “deluxe” del reality più famoso d’Italia, pensata per un pubblico affezionato e nostalgico: il cast, infatti, dovrebbe essere composto esclusivamente da ex concorrenti del Grande Fratello, con un mix tra volti storici e personaggi più recenti.

Alessandro Calabrese tra i primi nomi

Lorenzo Pugnaloni ha rivelato tramite una sua Instagram Story che Alessandro Calabrese, ex gieffino noto per aver partecipato all’ultima edizione del GF condotta da Alessia Marcuzzi, sarebbe già stato contattato dalla produzione per far parte del nuovo progetto.

“Alessandro Calabrese sarebbe stato contattato per il GF GOLD (Lui fece l’ultimo condotto dalla Marcuzzi)” – si legge chiaramente nella story firmata News by Lollo.

GF Gold, Plevani smentisce

Sempre Lorenzo Pugnaloni ha voluto anche precisare il suo metodo di comunicazione, facendo riferimento a chi aveva ipotizzato una partecipazione di Cristina Plevani al reality. In un secondo post, ha scritto:

“La Plevani in una recente intervista ha smentito la sua partecipazione a GF GOLD. Scrivo questo perché – a parte che cambia idea molto facilmente visto che non voleva più fare reality e poi è andata all’Isola (vincendola) – voglio porre attenzione da parte di chi legge le mie notizie di, appunto, leggerle bene… Se scrivo che c’è intenzione di chiamare il gieffino in questione è una cosa (poi sta a lui/lei decidere se accettare). Se, invece, scrivo che è stato già contattato è perché è stato già contattato. Idem, quando scriverò che avrà accettato di partecipare.”

Quando andrà in onda il GF GOLD?

Al momento, la finestra di partenza sarebbe fissata per gennaio 2026. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul numero di puntate o sulla durata, ma tutto lascia pensare che Mediaset voglia puntare su un format nostalgico, coinvolgendo personaggi già noti al pubblico e rimasti nel cuore dei telespettatori.

Cosa aspettarsi?

Sarà interessante capire che tipo di dinamiche verranno messe in scena in questa versione “GOLD” e se davvero Alfonso Signorini tornerà a occuparsi della versione celebrity del reality con un cast di “veterani”. L’idea di una “All Stars Edition” italiana, per intenderci, è una mossa che potrebbe riscuotere molto interesse.