Grande Fratello, Anita Mazzotta taglia corto con Giulio Carotenuto: “Non sei il mio tipo”

A pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello, la convivenza nella casa inizia già a rivelare le prime dinamiche tra i concorrenti. Dopo un momento di gioco leggero, si è acceso il confronto tra Anita Mazzotta e Giulio Carotenuto, che ha portato a una presa di posizione netta da parte della 26enne.

Giulio si espone, Anita lo respinge

Durante una serata all’insegna del divertimento, i concorrenti hanno giocato al classico gioco della bottiglia. È stato proprio in questo contesto che Giulio Carotenuto ha ammesso di provare un certo interesse per Anita. Alla domanda provocatoria di Simone, che gli ha chiesto chi fosse la sua “preda”, Giulio ha risposto senza troppi giri di parole: “Sì, è Anita, ma non so se potrebbe succedere qui o fuori”. Anita, però, non ha lasciato spazio a interpretazioni e ha replicato con fermezza: “Mai, né qui né fuori”.

La scena esilarante tra i due da soli, il video

I due si sono poi confrontati da soli, lui ha ripetuto l’interesse, lei lo ha di nuovo friendzonato, e ha chiarito che al momento non ha alcun interesse per nessuno in casa:

Anita chiarisce: “Non voglio legarmi a nessuno”

Le parole di Giulio non sembrano averla colpita minimamente. Anita ha poi confidato agli altri concorrenti i motivi del suo netto rifiuto. Secondo lei, il comportamento del dentista napoletano è troppo impostato e calcolato, come se stesse già recitando un ruolo. A farle storcere il naso è stata soprattutto la vicinanza tra Giulio e Benedetta Stocchi, con la quale lui ha condiviso il letto dopo soli due giorni nella casa.

“Non puoi dire che sono la tua persona se due giorni fa dormivi con un’altra”, ha spiegato Anita, sottolineando di voler restare concentrata su se stessa nei primi mesi del reality. Ha poi aggiunto: “Non voglio essere associata a nessuno, se dovesse nascere qualcosa si vedrà, ma non farò nulla davanti alle telecamere”.

“Per me sei inesistente”

Anita ha chiuso ogni possibilità di flirt con Giulio in modo definitivo: “Anche se fossi il mio tipo, dopo che vai a letto con Benedetta sei inesistente come uomo”. A darle fastidio, oltre al comportamento in sé, è anche la mancanza di chiarezza da parte di Giulio: “Chiudi una situazione prima di iniziarne un’altra, non puoi saltare da una persona all’altra come se nulla fosse”.