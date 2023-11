La 22a puntata del Grande Fratello del 27 novembre, andata in onda nella prima serata di Canale 5, ha visto un nuovo eliminato. Ma anche confronti, emozioni e nuove nomination. Il televoto per l’eliminato è stato bloccato subito da Alfonso Signorini ma per il verdetto è stato necessario attendere un po’.

Grande Fratello, eliminato e percentuali del 27 novembre

Angelica Baraldi, Vittorio Menozzi e Rosy Chin erano i nominati della puntata del Grande Fratello. A salvarsi per primo è stato Vittorio, lasciando così le due donne al confronto. Ad essere eliminata alla fine è stata Angelica.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa è… ANGELICA! #GrandeFratello pic.twitter.com/3zm9mIeLqr — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 27, 2023

Ecco quali sono state le percentuali di preferenza: Vittorio 55%, Rosy 23% e Angelica 22%.

Le nomination

Anche ieri si è vissuto al Grande Fratello l’atteso momento nomination. Ecco come si sono svolte le votazioni:

Fiordaliso ha nominato Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese ha nominato Fiordaliso

Anita Olivieri ha nominato Vittorio Menozzi

Letizia Petris ha nominato Vittorio Menozzi

Giuseppe Garibaldi ha nominato Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi ha nominato Anita Olivieri

Paolo Masella ha nominato Vittorio Menozzi

Grecia Colmenares ha nominato Giuseppe Garibaldi

Vittorio Menozzi ha nominato Paolo Masella

Rosy Chin ha nominato Alex Schwazer

Alex Schwazer ha nominato Rosy Chin

Mirko Brunetti ha nominato Vittorio Menozzi

A finire in nomination nella puntata del 27 novembre sono stati: Vittorio, Massimiliano, Fiordaliso, Beatrice, Anita, Giuseppe, Paolo, Alex e Rosy.