Grande Fratello, clamoroso colpo di scena: Lorenzo primo finalista (con gaffe)

Un finale di puntata sconvolgente al Grande Fratello: un errore in diretta ha creato confusione, ma ora è ufficiale.

La puntata del Grande Fratello di stasera è stata ricca di colpi di scena, tra ritiri inaspettati, televoti flash e un incredibile errore in diretta. Il reality di Canale 5 ha ufficializzato il primo finalista, ma il momento è stato accompagnato da una clamorosa svista che ha generato momenti di suspense.

Lorenzo è il primo finalista del Grande Fratello: ecco cosa è successo

A inizio serata, un colpo di scena ha sconvolto il pubblico: Pamela Petrarolo ha deciso di abbandonare il gioco per motivi personali, portando alla cancellazione del televoto in corso. Con questo imprevisto, il programma ha dovuto riorganizzare le dinamiche della puntata, introducendo subito il meccanismo per decretare il primo finalista.

Grande Fratello: il meccanismo che ha portato al primo finalista

La produzione ha deciso di affidare alle donne della Casa la responsabilità della prima selezione, scegliendo gli uomini che sarebbero andati al televoto. Ecco come sono state fatte le scelte:

Helena → Javier

Shaila → Lorenzo

Mariavittoria → Tommaso

Chiara → Alfonso

Amanda → Javier

Zeudi → Alfonso

Stefania → Javier

Jessica → Giglio

Dopo questo primo giro, il concorrente più nominato è stato Javier. A quel punto, è toccato agli uomini costruire una catena di scelte, che ha portato a un televoto tra Alfonso, Giglio, Javier e Lorenzo.

Una volta arrivati in studio, Alfonso Signorini ha svelato il responso del televoto: il primo ad abbandonare la possibilità della finale è stato Alfonso, seguito da Giglio. A giocarsi il posto in finale sono rimasti Lorenzo e Javier.

L’errore in diretta e la correzione di Signorini

Nel momento più atteso della serata, un clamoroso errore ha generato confusione tra i concorrenti e il pubblico. Durante l’annuncio del primo finalista, la regia ha inquadrato Javier, facendo credere che fosse lui il prescelto. Tuttavia, pochi istanti dopo, Alfonso Signorini ha chiarito l’equivoco:

Voglio precisare cosa è successo. Qui c’erano i nomi dei primi esclusi, che la regia mi inquadrerà bene. Io non sapevo chi sarebbe arrivato in finale. L’accordo era che la regia avrebbe inquadrato il finalista. È stato inquadrato Javier e pensavo fosse lui, invece è Lorenzo.

Dunque, il primo finalista ufficiale del Grande Fratello è Lorenzo.

Le percentuali di televoto del Grande Fratello

Con il verdetto ormai ufficiale, sono state rese note anche le percentuali di voto che hanno decretato la vittoria di Lorenzo. Ecco i risultati finali del televoto:

Lorenzo – 45%

Javier – 42%

Alfonso – 8%

Giglio – 3%

Lorenzo si conferma il concorrente più amato del momento, ottenendo quasi la metà delle preferenze del pubblico. La sua corsa alla vittoria del Grande Fratello è ufficialmente iniziata.