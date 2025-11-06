Chiusura anticipata Grande Fratello: spunta la data choc

Grande Fratello, si parla di chiusura anticipata: le ipotesi, i motivi e la possibile data

L’edizione in corso del Grande Fratello, guidata da Simona Ventura, sembra attraversare un periodo complicato. Dopo risultati di ascolto poco soddisfacenti, Mediaset ha deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale: la puntata del giovedì non andrà in onda ed è stata rimpiazzata dalla replica de Il Conte di Montecristo.

Il calo degli ascolti è evidente. La puntata del lunedì si mantiene intorno al 14-15% di share, mentre quella di giovedì 30 ottobre è scesa fino al 13%. Dati che avrebbero spinto Endemol, la società che produce il format per Canale 5, a riflettere sulla possibilità di accorciare la durata di questa edizione.

Chiusura anticipatissima, data possibile finale il 24 novembre

Secondo quanto si legge su Affari Italiani, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di concludere il programma entro il 24 novembre, una settimana prima del debutto del nuovo Sandokan su Rai 1, in partenza il 1° dicembre. L’obiettivo sarebbe evitare un confronto diretto con la serie evento interpretata da Can Yaman, che potrebbe attirare una parte consistente del pubblico.

Al momento, però, nulla è ancora ufficiale: si valutano anche alternative, come un possibile cambio di giorno o una prosecuzione “a vista” in base ai risultati delle prossime puntate. Le decisioni definitive sono attese nelle prossime settimane.