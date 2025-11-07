Grande Fratello chiude prima? Fonte vicina alla produzione svela..

Il Grande Fratello 2025 chiuderà in anticipo?

L’edizione 2025 del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, non sta riuscendo a replicare il successo sperato. Dopo una partenza incoraggiante, con oltre due milioni e mezzo di spettatori e uno share del 23,35%, il reality di Canale 5 ha registrato un calo costante. Dalla seconda puntata gli ascolti si sono ridotti al 15,4% e, da metà ottobre, si sono stabilizzati attorno al 14%, risultati più bassi rispetto alla scorsa stagione, che aveva chiuso con una media del 16,76%.

Le difficoltà sul fronte ascolti hanno alimentato voci su una possibile chiusura anticipata. Alcuni media, come Affari Italiani, hanno ipotizzato che Mediaset stesse valutando un taglio di alcune puntate o un cambio di collocazione nel palinsesto, magari anticipando la finale a fine novembre.

Le indiscrezioni smentite

Tuttavia, queste indiscrezioni sono state smentite. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha spiegato che la trasmissione continuerà fino a dicembre, come previsto dal piano iniziale.

Parla una fonte vicina alla produzione

Anche una fonte vicina alla produzione, interpellata da Fanpage.it, ha confermato che non è prevista alcuna chiusura anticipata, precisando che la programmazione resta invariata:“Una chiusura anticipata è da escludere al momento”.

Durante l’estate, si era parlato di un possibile prolungamento del reality fino a gennaio, nel caso in cui gli ascolti fossero stati particolarmente positivi. Al momento, però, questa ipotesi è stata accantonata.

In conclusione, il Grande Fratello rimane in onda fino a dicembre. Mediaset, pur monitorando la situazione e valutando possibili strategie future per rilanciare il format, non intende interrompere il programma prima del previsto. L’obiettivo resta quello di riconquistare l’interesse del pubblico nelle ultime settimane di messa in onda.