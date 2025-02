Grande Fratello, la bugia di Shaila scatena Lorenzo: urla e lacrime nella Casa

Prosegue tra alti e bassi la travagliata storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Dopo un’apparente tregua, una rivelazione ha scatenato l’ira del modello, portando a un litigio infuocato che ha sconvolto i telespettatori.

La lite esplosiva tra Shaila e Lorenzo al Grande Fratello

Tutto è iniziato quando Shaila, parlando con Lorenzo, ha manifestato il suo malessere per alcune mancanze di attenzioni da parte del compagno:

Non ricevo abbracci da te, nulla. Per quando ti accetto, ma ho delle mancanze. Non hai attenzioni nei miei riguardi, ma per altre sì.

La discussione è degenerata rapidamente, con Lorenzo che ha deciso di allontanarsi, scatenando la rabbia della ballerina, che ha urlato contro di lui parole al vetriolo:

Grazie per essere un compagno del ca**o, vai a fan**lo egoista di m***a!

La rivelazione sulla collana: Lorenzo esplode

Dopo la furiosa lite, Shaila ha raggiunto Lorenzo in sauna per cercare un chiarimento, ma il modello ha rivelato il vero motivo della sua rabbia: la collana che la ragazza porta sempre al collo le è stata regalata dal suo ex fidanzato. Ma ciò che ha ferito Lorenzo è stato il fatto che lei gli avesse dato una versione differente della storia:

La mancanza di rispetto è avermi mentito su quella cosa lì, perché tu mi avevi dato un’altra spiegazione. Sappi che io non tollero le bugie.

Shaila ha tentato di difendersi, sottolineando la sua onestà e i suoi valori:

Io non ti mento, i miei valori li ho, non puoi fare di tutta l’erba un fascio.

Ma Lorenzo non ha lasciato spazio a dubbi, ribadendo la sua posizione:

Non vorrei che ci fosse un’altra cosa che io magari so in un modo e tu mi menti, perché io non perdono queste cose.

Le lacrime di Shaila e i dubbi sulla relazione

Dopo la lite, la ballerina ha cercato conforto nell’amica Pamela Petrarolo, sfogandosi tra le lacrime e mettendo in discussione la sua relazione con Lorenzo:

Forse è il caso che io e Lorenzo ci lasciamo, lui non è pronto.

Parole che aprono nuovi scenari e fanno presagire ulteriori colpi di scena nel reality di Canale 5. La coppia riuscirà a superare questa crisi o sarà la fine della loro storia d’amore sotto gli occhi delle telecamere?