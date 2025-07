Grande Fratello 2025: l’opinionista è uno storico volto del cast?

Grande Fratello 2025: l’opinionista è stato rivelato?

Tutto pronto (o quasi) per il debutto di Simona Ventura al timone del prossimo Grande Fratello, in partenza a ottobre su Canale 5. La conduttrice sta lavorando fianco a fianco con la rete per definire i dettagli del programma, tra cui uno dei più attesi: chi sarà l’opinionista ufficiale?

Grande Fratello 2025: l’opinionista sarà unico?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a coppie di opinionisti più o meno riuscite, ma stavolta sembra che Mediaset voglia puntare su un solo volto in studio, come già accadeva nelle edizioni con Alfonso Signorini o, più recentemente, con Cesara Buonamici.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Dagospia, sarebbero due donne a contendersi il posto: una giornalista molto in vista e una showgirl nota al grande pubblico. Ma un’altra ipotesi sembra prendere sempre più piede.

Il nome più chiacchierato: Tommaso Zorzi

A lanciare l’indiscrezione è Affari Italiani, secondo cui il candidato più forte per il ruolo sarebbe Tommaso Zorzi, già vincitore di un’edizione del GF Vip e volto molto amato dal pubblico giovane.

Secondo il sito, Simona Ventura lo vorrebbe fortemente nel cast e ne sarebbe anche una grande sostenitrice, anche per via della stessa agenzia di rappresentanza. Ma non è solo una questione personale: Zorzi ha già esperienza nel ruolo di opinionista, avendo affiancato Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi nel 2021.

Il “no” di Mediaset: Tommaso Zorzi resta fuori?

C’è però un ostacolo non da poco: i vertici Mediaset. Sempre secondo Hit, il nome di Zorzi era già stato proposto in passato anche da Alfonso Signorini, che avrebbe cercato più volte di coinvolgerlo nei suoi GF Vip, ricevendo però sempre un secco rifiuto dall’alto.

“Signorini lo ha cercato più di una volta per fargli fare l’opinionista, ma ogni volta la proposta è stata respinta da Mediaset” – si legge nell’articolo.

La situazione potrebbe però essere cambiata: Mediaset è pronta a dare una seconda chance a Zorzi?

Zorzi: dal GF a Discovery

Negli ultimi anni Tommaso Zorzi ha costruito la sua carriera altrove, firmando con Warner Bros Discovery e partecipando a diversi format su Real Time, come Drag Race Italia, Tailor Made – Chi ha la stoffa, Questa è Casa Mia e Cortesie per gli Ospiti. Un percorso che lo ha tenuto lontano dalla tv generalista, ma che ne ha rafforzato il profilo professionale.

Simona Ventura e il suo parere su Zorzi

Già nel 2021 Simona Ventura aveva espresso il suo pensiero su Zorzi, in modo lucido e costruttivo:

“Penso tutto il bene possibile di Tommaso. Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato un po’ spremuto dopo il GF. Ci voleva un periodo di pausa. È molto talentuoso, ma ha poca esperienza. Mi sembrava stesse costruendo la casa dal tetto invece che dalle fondamenta. Io credo nei passi lenti ma solidi: ho cominciato dallo sport, poi sono arrivata all’intrattenimento”.

Conclusioni: Zorzi ce la farà?

Il ruolo di opinionista unico al Grande Fratello 2025 è ancora vacante, ma i nomi in gioco sono forti. Se da un lato Mediaset dovrà decidere se dare finalmente spazio a Zorzi in prima serata, dall’altro la presenza di Simona Ventura potrebbe essere l’elemento decisivo per cambiare le carte in tavola.