Grande Fratello Super Vip, cosa farà Alfonso Signorini

Grande Fratello Super Vip si farà? Ecco tutto quello che sappiamo.

Cresce l’attesa per la prossima edizione del Grande Fratello, che quest’anno sarà affidata a una vera e propria icona della televisione italiana: Simona Ventura. Tuttavia, resta ancora in sospeso il futuro del tanto chiacchierato Grande Fratello Super Vip, che – se vedrà la luce – sarà condotto da Alfonso Signorini, ormai volto simbolo del format in versione celebrity.

Il punto di Pier Silvio Berlusconi: “Servono veri Vip, altrimenti salta tutto”

Durante l’incontro con la stampa dell’8 luglio, Pier Silvio Berlusconi è stato molto chiaro: la versione “Vip” del reality tornerà su Canale 5 solo se il cast sarà davvero all’altezza. In altre parole, niente reality senza nomi forti e riconoscibili dal grande pubblico.

“L’ultima edizione del GF non mi ha convinto del tutto. Non parlo di ascolti, ma di contenuti. Abbiamo deciso di fare qualche cambiamento e tornare un po’ alle origini anche nella durata. Se riusciremo a trovare dei veri Vip, il GF Super Vip andrà in onda a inizio 2026”, ha dichiarato Berlusconi.

Il futuro del GF Super Vip è incerto, ma c’è una data chiave: settembre

A oggi non c’è ancora una conferma ufficiale sulla partenza del Grande Fratello Super Vip 2026. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la decisione finale sarà presa solo dopo aver valutato il cast proposto dagli autori. Alcuni nomi hanno già iniziato a circolare – tra cui Aida Yespica, già nota al pubblico del reality – ma secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, i casting non sono nemmeno iniziati.

Quando inizieranno i provini del Grande Fratello Vip?

Secondo Affari Italiani, i primi contatti per il cast inizieranno a settembre. In queste settimane Alfonso Signorini è stato impegnato con la regia della Tosca al Festival Puccini di Torre del Lago, ma da settembre inizierà a dedicarsi alla formazione del nuovo gruppo di “vipponi”.

Se tutto andrà secondo i piani, il Grande Fratello Super Vip debutterà a gennaio 2026, subito dopo la fine dell’edizione “Nip” condotta da Simona Ventura, prevista per dicembre.

“A gennaio si riparte con l’edizione Vip. L’obiettivo è fare le cose in grande per celebrare il format. Alfonso avrà il compito (non semplice) di reclutare veri volti noti dello spettacolo italiano”, riporta Affari Italiani.

GF Vip 2026: cosa aspettarsi?

Molto dipenderà dal budget e dalla capacità di Signorini di convincere celebrità di primo piano a varcare la porta rossa. Una sfida complessa, ma non impossibile. Se Pier Silvio darà il via libera, ci aspetta una stagione ricca di sorprese e, si spera, con un cast davvero “super”.