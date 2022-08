E’ già finita la storia d’amore tra Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino. Il fratello minore di Pierpaolo, dopo aver avuto una figlia (la piccola Sophie lo scorso 21 settembre 2021) ha chiuso la relazione con la ventenne svelando l’accaduto su Instagram.

Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo in con Alessia. Purtroppo, già da tempo, non stiamo più assieme. Abbiamo voluto trascorrere questi giorni insieme con la piccola principessa di casa per farle sentire calore da entrambe le parti. Grazie per la comprensione.