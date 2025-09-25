Giulia Stabile non ce la fa più e sbotta: “Grandissimi maleducati!”

Nelle ultime ore, Giulia Stabile ha condiviso un messaggio molto chiaro attraverso le sue storie su Instagram. La ballerina, ex volto amatissimo di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di prendere posizione contro alcuni commenti ricevuti sotto ai suoi post, esprimendo tutto il suo disappunto per certe critiche rivolte al suo aspetto fisico.

Nonostante sia conosciuta per i suoi modi gentili, il sorriso sempre presente e il rispetto verso il pubblico, questa volta Giulia ha scelto di non restare in silenzio. Stanca di leggere giudizi sul suo corpo, ha affidato ai social il suo sfogo, diretto ma rispettoso, con parole che hanno colpito molti fan.

Lo sfogo, il video

Giulia Stabile si è dimostrata ancora una volta una grandissima SIGNORA ed il massimo che vi ha detto é che siete maleducati.

Io invece vi dico che siete delle grandissime merde e che vi prenderei a sberle con entrambe le mani contemporaneamente. pic.twitter.com/egrH6Lest3 — • Martina • MET GALA ✨ (@_mart_ina__) September 24, 2025

“Allora, stavo facendo un giro tra i commenti dei miei ultimi post, comunque magari quelli in cui ballo sui tacchi e quindi si vede un po’ di più il mio corpo. Mi sembra assurdo dover dire una cosa simile, sinceramente, ma mi viene, ultimamente molto più del solito, costantemente criticato il corpo.”

Un messaggio chiaro contro il body shaming, che Giulia ha voluto approfondire con un discorso più ampio sul rispetto verso gli altri:

“Io non mi sono mai permessa di commentare il corpo di nessuno, ma perché so che è una cosa che non si fa, cioè è proprio una cosa da maleducati. Uno non si deve permettere di commentare il corpo di nessuno perché poi penso che il rapporto che ogni persona ha con il proprio corpo sia uno dei più belli, ma anche uno dei più difficili.”

Parole che invitano alla riflessione su un tema spesso sottovalutato, ma molto sentito, soprattutto sui social, dove i giudizi gratuiti sono all’ordine del giorno:

“Ogni corpo racconta una storia, penso che sia anche un discorso molto, molto ampio e molto, molto grande, ma che in più non dovrebbe esistere come discorso, perché il fatto che qualcuno si permetta di commentare il corpo di qualcuno, adesso questo sta capitando a me, ma so che capita a tantissima gente, non è sempre facile convivere con il proprio corpo.”

Lo sfogo si è poi concluso con una frase che sintetizza tutta la sua indignazione:

“E mi sembra proprio assurdo che ci sia gente così tanto maleducata da permettersi di dire qualcosa sul corpo di qualcuno. Mi dispiace doverlo dire, non dovrebbe proprio esistere questa cosa. Quello che state facendo è da grandi maleducati, basta, non mi voglio allargare, però questo, mi dispiace.”

Un messaggio forte, condiviso con maturità e consapevolezza, che ha ricevuto il sostegno di tantissimi fan, stanchi anche loro dei commenti offensivi e fuori luogo. Giulia Stabile, ancora una volta, ha dimostrato di saper usare la sua visibilità in modo autentico e costruttivo.