Colpaccio De Filippi: due cantanti famosissimi giudici ad Amici 25

Due cantanti famosi giudici del Serale di Amici 25?

Amici 25, i due grandi nomi della musica pronti a diventare giudici del serale

La 25esima edizione di Amici è ancora alle porte, con l’inizio fissato per domenica 28 settembre. Sono già emersi i primi rumor riguardo al serale, che dovrebbe prendere il via nella primavera del 2026, e si parla già di nomi importanti che potrebbero entrare come giudici.

Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, il primo candidato forte per il ruolo di giudice sarebbe Gigi D’Alessio. Il cantante, che qualche mese fa ha lasciato con qualche polemica la Rai e il programma The Voice, avrebbe catturato l’attenzione di Maria De Filippi. Questo cambio ha lasciato delusa Antonella Clerici, che ha confessato: “L’ho presa malissimo, ne ho fatto una malattia. Io e Gigi ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi cinque anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui. È stata una doccia fredda. Un po’ conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante“.

Pirrotta ha aggiunto: “La 25esima edizione di Amici scalda i motori. Maria De Filippi è pronta a riaprire le porte della scuola dei talenti di musica e danza. Tra tante conferme si annunciano anche grandi novità. In pole position per il famoso serale e quindi la fase finale del talent c’è un nome che mette tutti d’accordo: Gigi D’Alessio. Il cantante dopo tanti anni ha lasciato la Rai e squadra di The Voice ed è sbarcato a Mediaset, per lui ci sono molti progetti che bollono in pentola. I rumor lo vogliono anche come super giudice ad Amici“.

Massimo Ranieri verso il Serale?

Non è l’unico nome che circola: anche Massimo Ranieri è finito sotto i riflettori, dopo essersi proposto pubblicamente durante un’intervista a Il Messaggero. “Io ad Amici? Perché no? Non mi farei chiamare ‘maestro’, ma ‘consulente’ che suona meglio. Fra me e la produzione non ci sono mai stati contatti diretti, ma se Maria mi chiama, io sono pronto. Parliamone“. Pur essendo un nome di grande richiamo, la sua presenza in un serale caratterizzato anche da sfide e coreografie potrebbe risultare meno adatta al contesto.