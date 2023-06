Ieri sera Alberto De Pisis ha festeggiato il suo compleanno a Milano insieme a tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi, presenti anche Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria.

Giulia Salemi non saluta Edoardo Donnamaria? Il retroscena

Secondo Amedeo Venza, Giulia Salemi non avrebbe salutato il fidanzato di Antonella Fiordelisi per via di alcune affermazioni dette mentre si trovava ancora dentro la Casa del GF Vip:

Aria tesa ieri ad un compleanno dove erano invitati diversi protagonisti del GF Vip! Nello specifico pare che Edoardo Donnamaria arrivato solo per dare gli auguri al festeggiato abbia provato a salutare Giulia Salemi senza essere ricambiato. Alcuni presenti fanno sapere che in effetti Giulia non ha voluto salutare Edoardo per via di alcune allusioni che lui aveva fatto mesi fa nella Casa.

Sarà vero?