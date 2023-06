Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria donano 4mila euro in favore dell’Emilia Romagna dopo la terribile alluvione che ha messo in ginocchio la meravigliosa regione italiana.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: il gesto bellissimo per l’Emilia Romagna

La coppia, dopo aver ricevuto una cospicua somma di denaro da parte dei fan per un viaggio, ha deciso di fare questa importante donazione, così come potete vedere nel video in apertura e chiusura del nostro articolo:

Ciao a tutti, abbiamo una cosa importantissima da dirvi, quindi momento serietà. In questi mesi i nostri fan hanno raccolto una grossa somma di denaro per regalarci un viaggio. Solo che poi questa somma di denaro è diventata più alta del previsto e allora avevamo deciso di destinare il restante, tolti i soldi del biglietto, a un’opera benefica all’estero, solo che poi vista l’emergenza dell’Emilia Romagna siamo riusciti a fare il bonifico ovviamente anticipato per il comune di Faenza, una delle zone più colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna tramite una raccolta fondi molto affidabile che ci è stata consigliata di cui ovviamente metteremo lo screen nella storia successiva. Ci tenevamo a ringraziarvi perché è una cosa che abbiamo fatto tutti insieme, quindi grazie.

Bravissimi!