Antonella e Edoardo in crisi dopo la rottura degli Oriele? Ecco la risposta

Antonella e Edoardo in crisi? Arriva la risposta che i fan aspettavano – VIDEO

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono in crisi? Dopo la rottura degli Oriele e le possibili criticità dei Prelemi (Dagospia ha lanciato questa indiscrezione proprio in queste ore), c’è grande apprensione per i Donnalisi.

I fan, dopo una storia della Fiordelisi, hanno addirittura “infastidito” Edoardo Donnamaria mandando un messaggio in radio che faceva riferimento al mesiversario.

Oggi Antonella e Edoardo fanno sette mesi insieme ma, proprio la Fiordelisi, ha svelato che non festeggeranno:

Questa storia ha allertato i fan che hanno mandato un messaggio in radio proprio citando il mesiversario. Edoardo, imbarazzato, ha voluto precisare:

Il mesiversario è una tematica delicata, tu mi porti su un terreno scivoloso.

tema di oggi: mesiversario “il mesiversario è una tematica delicata,tu mi porti su un terreno scivoloso” “adesso la sviscereremo” “si la sviscererò”#donnalisi #edoonair pic.twitter.com/gjUEWkKWHX — FʅAʋIα (@hobisognodiaiut) May 30, 2023



Dopo una serie di commenti su Twitter che hanno fatto pensare il peggio, Antonella è intervenuta nuovamente nelle storie di Instagram parlando di un evento a cui parteciperà in compagnia del fidanzato.

Queste parole, quindi, hanno spazzato via in un attimo la possibile crisi di cui tutti parlavano ormai da ore.

Ah tornate a respirare e non rompete le palle Con affetto e simpatia sempre ❤️‍#donnalisi pic.twitter.com/XnywHKD7xX — (@Ellepi) May 30, 2023

